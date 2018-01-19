ВИЛЬНЮС, 19 янв — РИА Новости. Литовский новостной интернет-портал tv3.lt в четверг вечером был взломан, по предварительным данным, "российскими программистами", сообщил на странице в Facebook главный редактор издания Артурас Анужис, добавив, что подобные случае якобы участились после отказа портала писать новости о России.

"Сегодня вечером новостной портал tv3.lt был взломан и распространена ложная, не соответствующая действительности информация о министре обороны Литвы Раймундасе Кароболисе и ведущем программы радиостанции Žinių radijas Ридасе Ясюленисе", — пишет в социальной сети Анужис.

При этом он бездоказательно утверждает, что, "по предварительным данным, это сделали российские программисты". Анужис при этом отметил, что информация была написана на хорошем литовском языке. Редактор подчеркивает также, что согласно данным представителя Минобороны Литвы, ссылка на данную новость была отправлена напрямую адресатам, включая правительство, министерства и посольства.

Анужис также добавляет, что взломы участились якобы после того, как издание отказалось не публиковать статьи о России.