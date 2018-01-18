Лукашевич обвинил Украину в воспрепятствовании работе СММ ОБСЕ в Донбассе

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Свобода передвижения сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины в 70% случаев за время "новогоднего перемирия" ограничивалась на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Из 104 ограничений свободы передвижения СММ за три недели "новогоднего перемирия" 71 случай произошел на территории под контролем ВСУ. Двенадцатого января у Павлополя над позициями ВСУ обстрелян беспилотник СММ", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

Он указал на неприемлемость подтасовок мониторинговой миссией данных по ограничениям передвижений наблюдателей, "чтобы подыграть одной из сторон конфликта, делить их на "активные" и "пассивные".