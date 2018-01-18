В Казахстане из сгоревшего автобуса извлекли 44 тела

АСТАНА, 18 янв – РИА Новости. Извлечение тел погибших из салона сгоревшего автобуса продолжается в Актюбинской области Казахстана, к настоящему времени извлечены останки 44 человек, сообщил на брифинге в Актобе заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"В настоящее время извлечены 44 тела погибших, но из-за термических ожогов, из-за того, что был пожар в салоне автомашины, практически визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому сейчас их привезут в морг города Актобе, и завтра начнется процесс идентификации и опознания тел", — сказал Тургумбаев.

Заместитель акима (губернатора) Актюбинской области Серик Туленбергенов заявил, что власти региона оказывают поддержку, необходимую для следственных мероприятий и доставки тел погибших, а также их дальнейшей транспортировки после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"На месте действительно очень тяжелая ситуация, в виду того, что тела все обгорели и сейчас извлекаются по одному… В круглосуточном режиме будет проводиться судебная экспертиза, после этого будут приниматься решения о выдаче тел узбекской стороне", — сказал заместитель акима.