В Стокгольме два человека пострадали от ножевых ранений

СТОКГОЛЬМ, 18 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Двое мужчин пострадали от ножевых ранений в центре Стокгольма близ площади Медборгарплатсен, сообщает полиция шведской столицы.

"Двое пострадавших доставлены в больницу. Один из них получил серьезные ранения", — говорится в сообщении для прессы.

Информация об инциденте поступила в четверг вечером после 21.00 мск. Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, с места происшествия скрылись двое неизвестных.

После 22.00 мск полиция сообщила, что арестовала одного подозреваемого, несколько человек доставлены в полицию для допроса.