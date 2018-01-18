В Казахстане рассказали о состоянии выживших при пожаре в автобусе

АСТАНА, 18 янв – РИА Новости. Пять человек, выжившие при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана, скоро пойдут на поправку, состояние их здоровья оценивается как стабильное, сообщил заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой.
Замминистра рассказал на брифинге в Актобе, что силами санитарной авиации пятеро пациентов были эвакуированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе, где они были полностью обследованы.
"В целом состояние пациентов стабильное, сейчас им оказывается полный спектр лечебных услуг и с ними работают психологи. То есть состояние сейчас стабильное и в ближайшее время они пойдут на поправку", — сказал Цой.
Он напомнил, что у двух пациентов есть легкие ожоги верхних конечностей, а также их состояние усугубляется отравлением угарным газом.