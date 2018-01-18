В Казахстане рассказали о состоянии выживших при пожаре в автобусе

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

Оказание помощи пассажиру, пострадавшему при возгорании автобуса на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области в Казахстане

АСТАНА, 18 янв – РИА Новости. Пять человек, выжившие при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана, скоро пойдут на поправку, состояние их здоровья оценивается как стабильное, сообщил заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

Замминистра рассказал на брифинге в Актобе, что силами санитарной авиации пятеро пациентов были эвакуированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе, где они были полностью обследованы.

"В целом состояние пациентов стабильное, сейчас им оказывается полный спектр лечебных услуг и с ними работают психологи. То есть состояние сейчас стабильное и в ближайшее время они пойдут на поправку", — сказал Цой.

Он напомнил, что у двух пациентов есть легкие ожоги верхних конечностей, а также их состояние усугубляется отравлением угарным газом.