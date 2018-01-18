ОБСЕ надеется, что 2018 год станет решающим для урегулирования в Донбассе

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в четверг в Минске. Контактная группа по мирному урегулированию и ее тематические подгруппы продолжили работу над ранее сформированной повесткой дня, однако фоном для дискуссии по разрешению конфликта стало принятие Верховной радой Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса. В нем РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Опасный контекст

Ряд наблюдателей и экспертов высказал мнение, что данный документ может как негативно сказаться на работе контактной группы, так и в целом поставить крест на реализации минских соглашений. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что закон противоречит минским соглашениям, но выразили надежду на продолжение минских переговоров.

Принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса существенно осложнит ситуацию на Украине, заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. По его словам, принятие этого закона для России является еще одним доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства. "Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных минских соглашений", — сказал постпред РФ журналистам.

Грызлов подчеркнул, что этим законом фактически сформирована новая реальность в процессе урегулирования на юго-востоке Украины, разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске. Он добавил, что закон о реинтеграции Донбасса означает, что Киев делает ставку на его военное подавление. "В законе (о реинтеграции — ред.) нет упоминания минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом. Фактически выбран путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта, навязанный "партией войны" и приветствуемый президентом Украины", — сказал Грызлов.

Он полагает, что для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне.

В МИД России заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина "хоронит" минские соглашения, а также переговоры в "нормандском" формате.

Как заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в рамках встречи контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее подгрупп в четверг в Минске поднималась тема принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, но "без ознакомления с окончательным текстом". Дипломат не взялся оценивать влияние документа на минский процесс и подчеркнул, что "не успел прочитать этот текст".

Угрозы вместо дискуссии

Между тем работа по политической тематике мирного урегулирования продолжает буксовать, как и в прошлом году, когда представители самопровозглашенных республик указывали на блокировку со стороны представителей Киева обсуждения повестки дня в политической подгруппе.

Более того, в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на заседании политической подгруппы по Донбассу в Минске представители Киева прибегли к угрозам в адрес представителей республик.

"В результате встречи переговорщикам не удалось даже приступить к первому вопросу повестки дня. Это целенаправленные действия призванные полностью заблокировать диалог по политическим обязательствам Киева. В отсутствии аргументов представители Украины прибегают к угрозам в адрес представителей республик", — сказал Мирошник РИА Новости. Он уточнил, что такие действия представителей Украины "нарушают пункты протокола от 05.09.14 о гарантиях безопасности для участников переговоров".

"Ранее в отношении целого ряда представителей ЛДНР Генпрокуратурой Украины были заведены уголовные дела, а сейчас же украинские переговорщики заявляют, что представители республик непременно получат реальные сроки наказаний, что, впрочем, не влияет на представителей республик, но демонстрирует отсутствие конструктивной позиции со стороны Киева", — дополнил спикер.

По мнению представителя ЛНР, в обсуждении политических вопросов в Минске Украина демонстрирует "контрпродуктивную позицию и стремится завести диалог в тупик".

Дальнейшие шаги к обмену

"На сегодняшней встрече представители Киева уже традиционно требовали обсуждения вопросов, не имеющих отношения к компетенции политической группы, в частности, вопросы безопасности, и заявляли об отсутствии полномочий обсуждать ключевые политические вопросы, в частности, формулу Штайнмайера и вопросы особого статуса территорий Донбасса", — пояснил Мирошник.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил, что состоявшийся в конце прошлого года обмен пленными в Донбассе показал возможность решения всех спорных вопросов при наличии политической воли сторон конфликта. "Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам", — сказал Сайдик журналистам. "Это (обмен — ред.) большое достижение, которое, я надеюсь, положительно повлияет на весь переговорный процесс", — сказал дипломат.

Он добавил, что гуманитарная подгруппа в четверг в Минске обсудила и дальнейшие шаги в этом деле. "Я глубоко убежден, что надо смотреть вперед и решать оставшиеся проблемы в этой сфере. Кроме того, необходимо предметно посмотреть сложную проблематику лиц, пропавших без вести", — подчеркнул Сайдик.

В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер сообщила, что Киев и представители ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными.

Между тем представитель ДНР Денис Пушилин обратил внимание на необходимость устранения Киевом нарушений, имевших место во время обмена пленными в конце декабря 2017 года. В частности, речь идет о несоответствии переданных республикам пленных ранее заявленной формуле, отсутствии документов у освобожденных и их физическом состоянии.

Безопасность в фокусе

В 2018 году, как заявил Сайдик, продолжится работа по установлению в зоне конфликта бессрочного и полного режима "тишины". "Безусловно, вопросы безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами контактной группы и ее рабочих групп", — подчеркнул дипломат.

По его словам, в четверг в Минске подгруппа по безопасности обсудила ситуацию с соблюдением объявленного ранее в связи с новогодними и рождественскими праздниками перемирия в Донбассе. Подгруппа отметила значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время прошедших праздников. В связи с этим, добавил Сайдик, была отмечена важность отвода тяжелого вооружения и разведения сил и средств конфликтующих сторон.

При этом, как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, представители Киева на заседании рабочей группы по безопасности в Минске заявили, что готовы в воскресенье развести силы и средства на участке у Станицы Луганской.

Кроме того, в четверг обсуждался вопрос о возможности возобновления работы представителей РФ в СЦКК. "Сегодня шла и об этом вопросе речь, потому что это важный момент. Думаю, идут переговоры между Украиной и РФ. Надеюсь, эти переговоры закончатся успехом", — сказал Сайдик журналистам в четверг в Минске по результатам работы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

График встреч согласован

Тем временем контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала в четверг в Минске график своих встреч до конца лета, сообщил спецпредставитель ОБСЕ. В частности, следующее заседание контактной группы пройдет в Минске через две недели — 31 января, сообщил он.

Сайдик также выразил надежду, что этот год станет решающим для реализации минских соглашений.

"Контактная группа остается единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины, который (не только — ред.) работает над решением, но и решает актуальные проблемы, например, обмен удерживаемыми (в связи с конфликтом лицами — ред.)", — подчеркнул он.