МИД призвал США "возобновить добропорядочное межгосударственное общение"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. МИД России требует от американских властей наказать виновных в распространении информации о счетах посольства РФ в США, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс "Баззфид" опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего посольства — действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны", — говорится в документе.

Как указали в МИД РФ, сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов они использовали контактную информацию из их банковских анкет.

Однако, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно.

"Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, — дело рук официального Вашингтона", — говорится в документе.

Причем, многие приведенные сведения, указали в МИД РФ, сознательно сфальсифицированы и опять, как было в ноябре 2017 года, злонамеренно интерпретированы в стремлении вписать их в логику кампании в США по обвинению России во "вмешательстве в американские выборы".

"Но в случае со счетами это уже не просто вопрос "фейковых новостей", а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных", — считают в ведомстве.

В этой связи в МИД РФ констатировали, что Вашингтон не обеспечивает надлежащие условия для функционирования дипломатических учреждений России.

"Давление на них продолжается и нарастает. Налицо — злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства, незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате", — заключили в МИД РФ.