Провал ядерной сделки с Ираном станет тревожным сигналом, заявил Лавров

ООН, 18 янв — РИА Новости. Провал совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы по вине одного из членов "шестерки" станет тревожным сигналом, в том числе в контексте решения проблемы КНДР, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очевидно что провал СВПД тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по вопросам нераспространения.