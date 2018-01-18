Лавров назвал продление моратория на любые ядерные взрывы крайне важным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году

ООН, 18 янв – РИА Новости. Россия считает крайне важным продление моратория на любые ядерные взрывы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Важная проблема — состояние дел с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Являясь принципиальным сторонником этого договора, призываем все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца его подписание и ратификацию, как это было некоторыми из стран неоднократно обещано", — заявил Лавров на заседании СБ ООН по нераспространению.

"При этом крайне важно обеспечить продление моратория на любые ядерные взрывы", — подчеркнул глава МИД РФ.