Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения на три месяца

АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Парламент Турции принял большинством голосов постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, начиная с 19 января, свидетельствуют итоги голосования в четверг.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

Накануне Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП еще на три месяца. Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. После этого соответствующее решение было принято правительством.