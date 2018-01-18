В Пенсильвании в перестрелке погиб сотрудник службы маршалов США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сотрудник службы маршалов США погиб, двое полицейских ранены в перестрелке в Пенсильвании, заявил мэр столицы штата — города Гаррисберг Эрик Папенфьюз.

Служба маршалов выполняет функции, схожие с российскими судебными приставами, отвечая за исполнение приговоров и розыск лиц, скрывающихся от правосудия.

"В ходе реализации ордера суда три офицера были ранены, включая одного полицейского из полиции Гаррисберга", — сказал мэр на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы. Еще один пострадавший оказался прикомандированным офицером из полиции Нью-Йорка.

При этом мэр уточнил, что сотрудники полиции "сражались храбро" и нанесли нападавшему подозреваемому критические ранения. Он не сообщил подробностей о стрелявшем.