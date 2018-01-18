В ООН призвали сохранить сделку с Ираном по ядерной программе

ООН, 18 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе сейчас находится под вопросом, но она должна быть сохранена.

"Совместный всеобъемлющий план действия по иранской ядерной программе находится под вопросом. Многостороннее соглашение, которое находится в интересах иранского народа и международного сообщества, должно быть сохранено", — сказал он, выступая в СБ ООН.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.