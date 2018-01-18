Генсек ООН заявил, что доверие между США и Россией ослабевает

ООН, 18 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что доверие между США и Россией по ядерным и другим вопросам ослабевает.

"Доверие по ядерным и другим вопросам между США и Россией продолжает ослабевать. Важнейшие меры по сокращению стратегических вооружений, принятые во время и после холодной войны, находятся под угрозой. После истечения срока договора об СНВ в 2021 году, не видно желания работать над новым соглашением по сокращению ядерных арсеналов", — заявил глава всемирной организации на заседании Совета Безопасности ООН в четверг по нераспространению оружия массового поражения.

Тема заседания "Нераспространение оружия массового поражения через меры доверия" была выбрана Казахстаном, который является председателем СБ ООН в январе. На заседании присутствует президент страны Нурсултан Назарбаев.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.