Трамп напомнил свое мнение о строительстве стены на границе в Мексикой

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что не менял своего мнения относительно строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее шеф аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что взгляды президента США на вопрос строительства стены "продолжают эволюционировать".

"Стена — это и есть стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с самого первого дня, когда я это задумал", — написал Трамп в Twitter.

Он уточнил, что стена в некоторых местах будет "прозрачной" и что ее не планируется строить там, где есть естественные барьеры. "За стену заплатит, напрямую или косвенно или через долговременную компенсацию, Мексика, у которой просто смешной 71-миллиардный торговый профицит с США", — добавил Трамп.

Ранее Келли уточнил, что американский лидер изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство стены "через НАФТА или оплату виз".

Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Трампа.