Суд в Киеве перенес рассмотрение дела Януковича о госизмене на 24 января

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 24 января рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд объявляет перерыв на 10.00 (11.00 мск) 24 января", — сказал на заседании в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

На заседании в четверг суд допросил очередных четырех свидетелей государственного обвинения, которыми были военнослужащие госохраны Украины, охранявшие до февраля 2014 году Януковича. Также суд назначил судебно-портретную экспертизу и экспертизу видео-звукозаписи фильма "Крым. Путь на родину", который приобщен к делу в качестве вещественных доказательств.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.