В Белграде прошли похороны убитого в Косово политика Ивановича

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Проводы в последний путь убитого в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича на Новом кладбище Белграда прошли без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит утром во вторник в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

Церемония похорон началась около 12.30 (14.30 мск) в четверг в центральной части сербской столицы вблизи мемориального комплекса Освободителям Белграда и Русского кладбища. Иванович похоронен на так называемой Аллее великих, где покоятся заслуженные граждане Сербии. Его тело было доставлено в Белград вечером в среду из Косовска-Митровицы, откуда его торжественно проводили свыше тысячи граждан.

К часовне на кладбище, перед которой стоял гроб с телом, до начала церемонии пришли несколько тысяч человек. Многие были с цветами и венками. Соболезнования принимала вдова Ивановича — Милена и члены семьи.

Среди пришедших на церемонию были премьер-министр Ана Брнабич, экс-президенты Борис Тадич и Томислав Николич, глава МИД Ивица Дачич, министр обороны Александр Вулин, министр по инновациям Ненад Попович, бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич и другие публичные лица.

Епископ Рашско-Призренский Теодосий после проведения заупокойной службы обратился к собравшимся. Он отметил, что лично смог наблюдать, как Иванович вместе с сербским духовенством и народом боролся за сохранение Косово. Владыка Теодосий подчеркнул, что погибший всегда имел собственную твердую позицию, с которой считались и оппоненты, при этом "никто не мог сказать о нем плохого".

"Свою силу и оптимизм он передал всем — семье, Сербии, нам всем. Мы все — Оливер", — сказала перед погребением друг семьи Таня Петрович.

Оливер Иванович родился в 1953 году в селе Рзнич в районе Дечан в Косово и Метохии. После школы в Косовска-Митровице три курса отучился в Военной академии в Загребе, затем окончил машиностроительный и экономический факультеты в Косово. Работал на руководящих должностях в различных промышленных и транспортных предприятиях. В политику пришел во время конфликта в Косово и Метохии 1999 года, когда был избран председателем Сербского национального совета на севере края.

Политик имел черный пояс по карате и был судьей на международных соревнованиях. Говорил на английском, албанском и итальянском языках.

Иванович был арестован властями самопровозглашенного Косово в январе 2014 года вместе с еще четырьмя косовскими сербами по обвинению в военных преступлениях над албанским населением края в 1999 и 2000 годах. Судебный процесс начался в декабре 2014 года, причем Ивановичу было отказано в освобождении из-под ареста на время разбирательства. В августе 2015 года он начал голодовку в знак протеста и через неделю был помещен в больницу по состоянию здоровья.

В январе 2016 года он был признан судом самопровозглашенной республики Косово виновным в военном преступлении 14 апреля 1999 года и осужден на девять лет лишения свободы. Апелляционный суд в Приштине в феврале 2017 года выпустил Ивановича под домашний арест и назначил повторное разбирательство по прежним обвинениям. В ожидании процесса он активно занимался политикой. У него остались жена и четверо сыновей.