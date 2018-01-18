Порошенко заявил, что ситуация в Донбассе остается напряженной

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на перемирие, риски и угрозы суверенитету Украины остаются еще очень высоки, заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения Яворивского полигона во Львовской области в четверг.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря, однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряженной, за последние 24 часа мы потеряли трех воинов, не прекращаются вооруженные провокации, диверсии из вооружения, которое должно быть давно отведено… Риски и угрозы нашему суверенитету остаются еще очень высоки", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".