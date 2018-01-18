Молоко или вино: в Тбилиси в детских садах запутали воспитателей

ТБИЛИСИ, 18 янв – РИА Новости. В несколько детских садов Тбилиси поступило молоко в упаковках, предназначенных для вина. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани.
По словам Бенделиани, в компании объяснили произошедшее тем, что у них закончились упаковочные пакеты для молока.
"Компания уже сделала соответствующий заказ, и данная оплошность в ближайшее время будет исправлена", — заявил чиновник.
Он также пояснил, что мэрия уже обратилась к соответствующей лаборатории, которая проверит качество молока, поступившего в детские сады Тбилиси.
"В ближайшие дни мы ожидаем ответ лаборатории. Именно от этого ответа будет зависеть наше последующее реагирование", — отметил Бенделиани.
По его словам, Национальное агентство продовольствия уже проверило компанию "Милко", и результаты показали, что молоко безопасное.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия>>