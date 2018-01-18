Молоко или вино: в Тбилиси в детских садах запутали воспитателей

ТБИЛИСИ, 18 янв – РИА Новости. В несколько детских садов Тбилиси поступило молоко в упаковках, предназначенных для вина. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани.

Нарушение обнаружила группа мониторинга Агентства по управлению детскими садами столицы. Как рассказали в мэрии, молочный продукт был разлит в пакеты с нестандартным дизайном, а затем упакован в термоустойчивый пакет, на который нанесли этикетку для молока. Агентство в тот же день обратилось к поставщику с требованием незамедлительно исправить ошибку.

По словам Бенделиани, в компании объяснили произошедшее тем, что у них закончились упаковочные пакеты для молока.

"Компания уже сделала соответствующий заказ, и данная оплошность в ближайшее время будет исправлена", — заявил чиновник.

Он также пояснил, что мэрия уже обратилась к соответствующей лаборатории, которая проверит качество молока, поступившего в детские сады Тбилиси.

"В ближайшие дни мы ожидаем ответ лаборатории. Именно от этого ответа будет зависеть наше последующее реагирование", — отметил Бенделиани.

По его словам, Национальное агентство продовольствия уже проверило компанию "Милко", и результаты показали, что молоко безопасное.

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