Принятие закона о Донбассе ставит под вопрос минский процесс, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона о реинтеграции ставит под вопрос весь минский процесс и отодвигает мирное разрешение конфликта в Донбассе на неопределенный срок, заявил в четверг РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Принятие закона "Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях" отодвигает мирное разрешение конфликта политико-дипломатическим путём на Донбассе на неопределенный срок", — считает Мирошник.

По его словам, принятый закон напрямую противоречит минским соглашениям. подменяя "базовые понятия комплекса мер, определяя Россию как страну-агрессора".

"Минские соглашения — международный договор, подписанный представителями Украины и утверждённые резолюцией Совета Безопасности ООН и содержит обязательства Украины по мирному урегулированию конфликта и эти обязательства с Киева никто не снимал! Более того, этот шаг Киева ставит по вопрос весь Минский процесс! Это односторонний шаг Киева который демонстрирует пренебрежение к базовым основам международного права и к своим международным обязательствам", — сказал Мирошник.