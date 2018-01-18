Во Франции более ста заключенных устроили бунт

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Французские силовики проводят операцию в тюрьме Флёри-Мерожи под Парижем, где 123 заключенных отказались вернуться в камеры, сообщает телеканал BFMTV.
🎥 #SputnikVidéo Fleury-Mérogis: la mobilisation des surveillants pénitenciaires continue#FleuryMérogis— Sputnik France (@sputnik_fr) 18 января 2018 г.
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Бунт начался около полудня, после того как заключенным сократили время прогулок. Источник канала отметил, что напряженная обстановка в самой большой тюрьме Европы, в которой содержатся более 4,3 тысячи заключенных, уже привела к усилению мер безопасности.
Инцидент произошел на фоне акции протеста сотрудников тюрьмы, которые требуют от властей усилить безопасность в местах заключения. По данным радиостанции France Blue, утром около двухсот смотрителей заблокировали вход в тюрьму, присоединившись к общенациональной акции протеста.
На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) были ранены заключенным, отбывающим срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.
После этого профсоюзы призвали сотрудников провести акцию протеста. В организациях заявили, что правительство полностью пренебрегает правилами содержания осужденных за экстремизм.
#FleuryMerogis pic.twitter.com/Wupnckryb9— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 18 января 2018 г.