Мама мальчика из рекламы H&M заявила, что жизнь семьи превратилась в хаос

СТОКГОЛЬМ, 18 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Мама пятилетнего темнокожего мальчика, ставшего известным после раскритикованной рекламы толстовки с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях", которую посчитали расистской, заявила, что обычная семейная жизнь превратилась в сплошной хаос.

Известный шведский производитель одежды H&M опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения.

"Нам нелегко. Вначале ты держишься и не обращаешь внимания, но игнорировать все нельзя. На меня все это очень сильно повлияло", — сказала шведскому телевидению SVT мама мальчика Тереза Манго.

Семья Манго — выходцы из Кении, проживают в Швеции близ Стокгольма. Фотографирование для новой детской коллекции прошло осенью прошлого года. Сын перемерил несколько предметов одежды, и в итоге была выбрана та с надписью, которая вызвала впоследствии шквал критики.

По словам Терезы Манго, угрозы и проявление ненависти в адрес семьи начались на прошлой неделе после публикации фотографии ее сына в нашумевшей зеленой толстовке с надписью.

"Я перестала считать (послания), перестала читать их и удаляла. Но ведь было около тысячи имейлов, СМС и комментариев. Из обычной жизни в хаос", — сказала Манго.

Она считает, что те, кто увидел в надписи расистское послание, отреагировали слишком преувеличенно.

"Я не считаю, что толстовка расистская, но я знаю, что такое расизм. Меня когда-то называли обезьяной, и я знаю историю, но в этом случае я не вижу связи. Одновременно мы должны уважать взгляды друг друга и то, как мы интерпретируем вещи в жизни", — сказала она.

Тереза Манго считает, что ответственность за произошедшее лежит на производителе одежды H&M, и их извинения она приняла.

"Нашему сыну пять лет. Он еще не знает, что такое расизм. И мы не стали рассказывать ему, к чему привела эта кофта по всему миру. Он знает лишь, что он суперзвезда и что все думают, что он классный", — сказала мама мальчика.