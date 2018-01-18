СБУ заявила, что задержала бизнесмена, поставлявшего военное снаряжение ДНР

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Ивано-Франковской области на западе Украины бизнесмена, который изготовлял и поставлял военное снаряжение самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Ивано-Франковской области бизнесмена, который изготовлял и поставлял военное снаряжение террористической организации ДНР. Правоохранители установили, что уроженец Мариуполя последнее время проживал в временно оккупированном Донецке", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, он зарегистрировал по законам ДНР коммерческую структуру, которая принимала участие в обеспечении военным снаряжением и боеприпасами вооруженных ДНР. "Оперативники СБ Украины задержали сообщника террористов в гостиничном номере на территории одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых", — говорится в сообщении.

Бизнесмену объявили о подозрении по статье "финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы".