МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В английском городе Эксетер водителю автобуса по имени Фрэнк Приддис сообщили, что его жена, болевшая раком, умерла. Он приехал в больницу и обнаружил ее живой и спящей в палате, пишет The Telegraph.

По словам Приддиса, целый час он думал, что его больная раком жена умерла.

"Медсестра сказала мне, что моя жена скончалась примерно час назад, — рассказывает он. — Она спросила, могу ли я приехать в больницу и увидеться с доктором, который расскажет мне точно о том, что произошло".

После этого он приехал в больницу и стал ждать медсестру. В какой-то момент он решил "по непонятной причине" заглянуть в палату — и увидел там свою спящую жену.

"Выяснилось, что медсестра, которая звонила мне, взяла не тот файл и позвонила не той семье. Я сказал, что если это шутка, то очень дурная", — добавил Приддис.

Позже его жена все-таки скончалась. По словам мужчины, тогда он не хотел предавать историю огласке, чтобы супруга ничего не узнала. Но после ее смерти Приддис решил рассказать об этом инциденте.

Старшая медсестра Эм Вилкинсон-Брайс сообщила прессе, что больница сожалеет о случившемся и с тех пор изменила процедуру сообщения близким о смерти родственников, чтобы минимизировать риск.