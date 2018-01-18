Эстонский эксперт видит угрозу для России в расширении НАТО в Прибалтике

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Целью действий НАТО, увеличивающих свое присутствие в странах Прибалтики, является создание проблемы для российской экономики и втягивание ее в дальнейшем в гонку вооружений, считает генерал-лейтенант ГРУ в отставке, эстонский военный эксперт Виллем Роода.

Ранее сообщалось, что США намерены потратить более 200 миллионов долларов на восстановление и модернизацию военных объектов и сооружений на американских авиабазах, расположенных преимущественно в Восточной Европе. По данным газеты Air Force Times. это финансирование является частью "Европейской инициативы сдерживания".

"Что касается отношений НАТО и России, то на первом плане (для НАТО) – это политические мероприятия, которые имеют цель устроить для России трудности в развитии ее экономики и завязать на этом новую гонку вооружений", — сказал Роода в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

В январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания". Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Как заявляют в альянсе, эти меры предпринимаются в ответ на "агрессивные действия" России, под которыми понимается политика Москвы в отношении Грузии (с 2008 года) и Украины (с 2014 года).

При этом Виллем Роода подчеркнул, что действия России не имеют никакой опасности для НАТО.

Он отметил, что вне зависимости от уровня остроты политической обстановки между НАТО и РФ существует опасность столкновения их сил в третьих странах – в Прибалтике. "Какой бы острой не были политическая обстановка между НАТО и Россией, в третьих странах могут возникать опасные ситуации, где столкнутся эти огромные силы", — сказал Роода.

По его мнению, первоначально надо найти политическое решение и прекратить наращивание военных сил, наращивание вооружений, его размещение ближе к границам прибалтийских стран.

"Все это ухудшает обстановку не только для России, но это самое опасное для приграничных с Россией стран. Это ухудшает безопасность этих стран, а не улучшает ее", — добавил эксперт.