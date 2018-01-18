На Украине объявили в розыск семь бывших депутатов парламента Крыма

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинская прокуратура заявила в четверг, что объявила в розыск семь бывших депутатов Верховной рады Крыма.

Имена экс-парламентариев не указаны.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым объявлены в розыск семь бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые предоставляли Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшей оккупации полуострова", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Также сообщается, что прокуратурой готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание экс-депутатов.