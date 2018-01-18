Источник сообщил, что ЕС согласовал санкции против ряда лиц в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе в четверг решили ввести индивидуальные санкции против ряда лиц в Венесуэле на фоне политического кризиса в стране, формальное одобрение ожидается на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Послы согласовали новый список (лиц), против которых будут введены ограничительные меры на фоне ситуации в Венесуэле", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, "окончательное одобрение и публикация ожидаются на следующей неделе".

При этом источник не сообщил, сколько человек окажется под санкциями.

В ноябре главы МИД стран-членов ЕС ввели в отношении Венесуэлы оружейное эмбарго и запретили поставлять стране оборудование, которое может использоваться для "внутренних репрессий". Они также приняли нормативные рамки, которые позволят вводить индивидуальные санкции против лиц, нарушающих, по мнению ЕС, принципы верховенства права и права человека. Эти меры предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Пока в санкционном списке никто не значится.