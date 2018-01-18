В Афганистане при нападении талибов* погибли восемь полицейских, пишут СМИ

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. По меньшей мере восемь полицейских погибли и еще двое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.

© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar В Афганистане прогремел взрыв

По данным агентства, инцидент произошел в среду вечером в провинции Гильменд. Как сообщил заместитель начальника местной полиции Гул Кхан, в ночь на понедельник боевики напали на КПП, расположенное на востоке провинции между городами Лашкаргах и Герешк.

Кхан добавил, что талибы также понесли потери в ходе столкновения с силовиками, однако точной информации о количестве ликвидированных боевиков не приводится.

Ответственность за атаку на КПП взял на себя "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России