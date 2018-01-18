Первая ракетка мира напугал зрителей "ударом" мяча по девочке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль чуть не попал мячом по бол-герл (девочке, подающей мячи) во время матча против аргентинца Леонардо Майера на турнире Australian Open.

Судя по реакции зрителей, они подумали, что мяч попал по девочке, однако в ролике видно, что она успела отклониться.

Надаль выяснил, все ли в порядке с бол-герл, на что она отреагировала радостным смехом.

В комментариях один из пользователей отметил, что "был бы счастлив", если первая ракетка мира попал по нему. Другой раскритиковал теннисиста за то, что он хотя бы не обнял девочку.

Надаль в итоге обыграл Майера в трех сетах. В следующем раунде Australian Open соперником испанца будет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.