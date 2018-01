В КПРФ отреагировали на сравнение Трампа со Сталиным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Дискутировать вокруг сравнения президента США Дональда Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным из-за одной реплики смысла нет, но если бы американцы опубликовали соответствующий научный труд, появился бы предмет обсуждения и коммунисты бы посмеялись, заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Ранее американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил Трампа со Сталиным, причиной такой аналогии стало использование американским лидером термина "враг народа" в отношении американских СМИ.

"Если бы в США выпустили научный труд, в котором Трамп сравнивался бы со Сталиным, мы бы посмеялись, но был бы хотя бы предмет для обсуждения. А дискутировать вокруг этой реплики смысла мало. Мы же все понимаем, что имел в виду Трамп", — сказал Мельников РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что Трамп реагирует на "волны" американской прессы, которые мешают ему реализовать положения своей программы.

"Но нужно понимать и то, что этот курс задают финансовые кланы, контролирующие данные СМИ. И что сам Трамп уже преуспел на ниве дискредитирующих его самого шагов и заявлений. Пусть грызутся, нам это не интересно. Жаль простых американцев, которые являются беспомощными зрителями этой бесконечной и бесплодной грызни внутри своей элиты", — заключил коммунист.

Трамп не раз называл ряд СМИ "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа" ("the enemy of the people"). Подавляющее большинство СМИ США на президентских выборах 2016 года поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.