В Канаде лиса и сова устроили "дуэль"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В городе Кобург в канадской провинции Онтарио лиса и сова устроили своеобразную "дуэль", которая попала на видео.

"У нас тут были ночные гости. Разве не удивительно, что они подобрались друг к другу так близко!" — говорится в комментарии к ролику, опубликованному на канале ViralHog.

Сначала сова пикирует на лисицу, после чего приземляется рядом на снег. Тогда рыжий хищник начинает метаться вокруг птицы. Через какое-то время лиса убегает.

Представитель Кобурга Эшли Пурди рассказал Global News, что встреча зверей произошла на пирсе у местной стоянки яхт, неподалеку от которой расположено логово лисиц. Он предположил, что сова попыталась напасть на одну из них.