Твиты Трампа помогают корректировать внешнюю политику, рассказал Тиллерсон

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госсекретать США Рекс Тиллерсон признался, что распечатки твитов американского президента Дональда Трампа помогают ему корректировать внешнеполитический курс страны.NBC.
Тиллерсон добавил, что получает распечатки не сразу — с момента публикации может пройти от пяти минут до часа.
"К этому времени у меня уже есть первые реакции на это, и я начинаю анализировать, о чем он пишет, относится ли это к внешней политике, как это воспринимать и использовать", — пояснил американский госсекретарь.