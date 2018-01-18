Твиты Трампа помогают корректировать внешнюю политику, рассказал Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия. 16 октября 2017

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия. 16 октября 2017

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госсекретать США Рекс Тиллерсон признался, что распечатки твитов американского президента Дональда Трампа помогают ему корректировать внешнеполитический курс страны.

"Сложно быть в курсе, ведь у меня даже нет аккаунта в Twitter, чтобы следить за тем, что он (Трамп) пишет там. Поэтому моим помощникам обычно приходится распечатывать твиты и передавать их мне", — рассказал Тиллерсон в беседе с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс в университете Стэнфорда. Видеозапись выступления распространил телеканал NBC

Тиллерсон добавил, что получает распечатки не сразу — с момента публикации может пройти от пяти минут до часа.

"К этому времени у меня уже есть первые реакции на это, и я начинаю анализировать, о чем он пишет, относится ли это к внешней политике, как это воспринимать и использовать", — пояснил американский госсекретарь.