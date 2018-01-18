Адвокат Трампа заявил, что тому "не терпится" пообщаться с Мюллером

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президенту США Дональд Трамп "не терпится" поговорить со спецпрокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером, заявил адвокат Тай Кобб, представляющий интересы американского лидера, в интервью телеканалу CBS.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Мюллер на встрече с адвокатами Трампа рассматривал возможность лично допросить президента.

Как сообщил Кобб в интервью, полная версия которого появится в пятницу, Трамп хочет окончательно закрыть тему расследования. Адвокат добавил, что ведутся "активные обсуждения" по поводу допроса Мюллером главы государства.

По мнению Кобба, в конечном итоге расследование Мюллера будет несущественным для Трампа и его президентства. Он добавил, что ожидает окончания расследования через 4-6 недель.

"Есть большая разница между падающей звездой и планетой", — заявил Кобб относительно дел, проводимых в отношении экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса и экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Он отметил, что выдвинутые против них обвинения не повлияют на президента. "Я считаю более чем уместным для людей Мюллера изучить все, что им интересно", — добавил адвокат.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".