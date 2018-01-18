США продолжают публично обвинять Россию в нарушении ДРСМД, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США продолжают усиливать линию на публичное обвинение России в "нарушении" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), это контрпродуктивно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Непростая ситуация складывалась вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в "нарушении" ДРСМД. При этом сами американцы уходят от предметного обсуждения имеющихся у нас озабоченностей в связи с выполнением США условий Договора. Считаем, что публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД", — сказал российский посол.

Он сообщил, что российская сторона еще в 2007 году ставила вопрос о придании ДРСМД реального многостороннего характера.

"К сожалению, наше предложение не нашло поддержки у европейских стран — союзников США по блоку НАТО. Считаем, что эта тема сохраняет актуальность. Особенно с учетом тех изменений, которые произошли в сфере международной безопасности и стратегической стабильности с момента заключения Договора", — отметил Антонов.

Посол добавил также, что "возобновление инспекций в рамках ДРСМД не обсуждается: согласно положениям Договора, инспекции могли проводиться лишь в течение 13 лет после его вступления в силу (до 30 мая 2001 г.)". "Как мы понимаем, все положения ДРСМД были выполнены", — подчеркнул собеседник агентства.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.