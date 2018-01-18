ЕС и Турция проведут встречу на высшем уровне, пишут СМИ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ЕС и Турция планируют провести встречу на высшем уровне в конце марта, пишет газета Welt со ссылкой на дипломатические источники Брюсселе.
Планируется, что на встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом будут присутствовать председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, как представитель государства, которое председательствует в Совете ЕС в первой половине 2018 года.
Точные даты и место встречи пока не определены, отмечает газета.
Последняя встреча лидеров ЕС с Эрдоганом состоялась в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе в конце мая прошлого года.