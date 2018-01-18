В Чехии правительству поручили выступить против миграционных квот ЕК

ПРАГА, 18 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский парламент в среду практически единодушно проголосовал за то, чтобы правительство республики отвергло инициативу Еврокомиссии о внедрении механизма по обязательному распределению мигрантов согласно квотам по странам ЕС, сообщила парламентская пресс-служба.

"Нижняя палата парламента категорически отвергает предложение Европейской комиссии о введении так называемого коррекционного механизма и связанные с ним финансовые санкции", — говорится в постановлении, за которое проголосовали 163 из 165 присутствовавших на заседании депутатов.

Депутаты поручили правительству при переговорах в Евросоюзе добиваться такого положения, при котором новые, обязательные для выполнения решения принимаются только при согласии всех стран-членов ЕС. Таким образом удастся избежать ситуации, связанной с решением о квотах на беженцах, которое было принято в сентябре 2015 года на заседании глав МВД большинством голосов, вопреки возражениям представителей Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

В связи с невыполнением Чехией, Польшей и Венгрией постановления Еврокомиссии о приеме мигрантов согласно предписанным этим странам квотам, ЕК обратилась в декабре минувшего года с иском на них в суд ЕС.