Белый дом не говорил Бэннону уклоняться от показаний в конгрессе

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Белый дом не говорил экс-советнику президента Дональда Трампа Стивену Бэннону уклоняться от показаний в конгрессе, заявил шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

"Нет. У Стива было очень мало контактов с Белым домом с тех пор, как он ушел", — сказал Келли в интервью Fox News.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Бэннон отказался давать показания в сенатском комитете по разведке, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти не разглашать детали своей работы. Телеканал CNN утверждает, что инструкции ссылаться на эту привилегию получили все сотрудники Белого дома, которых хотят допросить в конгрессе по делу о "связях Трампа с Россией" (наличие подобных связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме).

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот "потерял рассудок". Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.