Трамп рассказал о получаемой физической нагрузке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает большую физическую нагрузку, чем всем кажется, передает агентство Рейтер.

"Я делаю упражнения. В смысле, я хожу, я делаю то, делаю сё. Я добегаю до соседнего здания. Я делаю больше, чем люди думают", — заявил Трамп в интервью агентству. Он также сказал, что получает нагрузку во время игры в гольф, несмотря на то, что предпочитает передвигаться по полю на гольфкаре.

Трамп также отметил, что те, кто проводит в тренажерном зале по два часа в день, к 55 годам вынуждены обращаться к врачам из-за коленей и бедер. "У меня нет таких проблем", — сказал президент.

Кроме того, Трамп отметил, что готов скорректировать свою диету, например, уменьшив порции.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.