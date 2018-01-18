ПРАГА, 18 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Три четверти сторонников тех кандидатов в президенты Чехии, которые потерпели неудачу в первом туре выборов, готовы во втором туре отдать свои голоса экс-председателю Академии наук Йиржи Драгошу, за действующего главу страны Милоша Земана намерены проголосовать около 20% сторонников выбывших претендентов, об этом свидетельствует опрос, проведенный 14-16 января агентствами STEM/MARK и Median.
Сразу по окончании подсчета голосов выбывшие претенденты на Пражский град дипломат Павел Фишер, получивший в первом туре 10,2% голосов, предприниматель Михал Горачек (9,1%), Марек Гилшер (8,8%) и экс-премьер Мирек Тополанек (4,3%) призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша.
"Демократический блок теперь объединится, и поддержка господина Драгоша будет уже иной, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. Наша страна нуждается в перемене на посту президента. Необходим такой (президент), который будет достойно представлять нас за рубежом и который внесет в общество позитивную атмосферу", — заявил при этом Гилшер.
Как отмечают чешские СМИ, именно благодаря поддержке со стороны избирателей уже выбывших кандидатов в президенты Драгош во втором туре выборов мог бы одержать победу над Земаном.
"Такие подсчеты могли бы настроить нас на оптимистический лад, но я понимаю, что в политике правила арифметики подобным образом не действуют. Теперь все зависит от того, как мы сами проведем кампанию перед вторым туром", — заявил журналистам Драгош.