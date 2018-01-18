ПРАГА, 18 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Три четверти сторонников тех кандидатов в президенты Чехии, которые потерпели неудачу в первом туре выборов, готовы во втором туре отдать свои голоса экс-председателю Академии наук Йиржи Драгошу, за действующего главу страны Милоша Земана намерены проголосовать около 20% сторонников выбывших претендентов, об этом свидетельствует опрос, проведенный 14-16 января агентствами STEM/MARK и Median.

В Чехии 12-13 января состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

Сразу по окончании подсчета голосов выбывшие претенденты на Пражский град дипломат Павел Фишер, получивший в первом туре 10,2% голосов, предприниматель Михал Горачек (9,1%), Марек Гилшер (8,8%) и экс-премьер Мирек Тополанек (4,3%) призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Драгоша.

"Демократический блок теперь объединится, и поддержка господина Драгоша будет уже иной, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. Наша страна нуждается в перемене на посту президента. Необходим такой (президент), который будет достойно представлять нас за рубежом и который внесет в общество позитивную атмосферу", — заявил при этом Гилшер.

"За Драгоша готовы проголосовать во втором туре около 71-77% тех избирателей, которые в первом туре отдали свои голоса уже выбывшим кандидатам. Земана намерены поддержать около 15-22% таких избирателей", — говорится в комментарии агентств к результатам опроса, в котором приняли участие около тысячи человек во всех регионах страны. Часть сторонников выбывших кандидатов вообще не намерена посещать избирательные участки во втором туре выборов.

Как отмечают чешские СМИ, именно благодаря поддержке со стороны избирателей уже выбывших кандидатов в президенты Драгош во втором туре выборов мог бы одержать победу над Земаном.

"Такие подсчеты могли бы настроить нас на оптимистический лад, но я понимаю, что в политике правила арифметики подобным образом не действуют. Теперь все зависит от того, как мы сами проведем кампанию перед вторым туром", — заявил журналистам Драгош.