В США адвокаты террориста Саипова выступили за сделку со следствием

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Адвокаты подозреваемого в терроризме Сайфулло Саипова предложили правосудию сделку, которая позволит подсудимому избежать смертной казни, говорится в документах суда.

"Решение обвинения не добиваться смертного приговора позволило бы немедленно завершить дело без необходимости для публики и жертв постоянно возвращаться к ужасным событиям 31 октября 2017 года", — говорится в ходатайстве защиты. Обвинение пока не определилось, будет ли требовать смертной казни — на этот счет ожидается решение генпрокурора Джеффа Сешнса.

В Нью-Йорке 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. Восемь человек погибли, 12 человек получили травмы. Подозреваемый был задержан и госпитализирован.

В конце ноября Саипов предстал перед федеральным судом Нью-Йорка и не признал свою вину. В общей сложности ему вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ*, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине Саипов не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.

* Запрещенная в России террористическая организация