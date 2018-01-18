На Западном берегу израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв — РИА Новости. Израильские силовики ведут бой с группой вооруженных палестинцев в крупном городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, есть пострадавшие, сообщила пограничная полиция.

Местные СМИ предполагают, что целью ночной операции стала нейтрализация боевиков, причастных к убийству на прошлой неделе раввина-израильтянина.

"В ходе операции сил безопасности в Дженине произошло вооруженное столкновение с боевиками. Есть пострадавшие", — сказано в сообщении.

Израильская армия и спецслужбы больше недели ищут боевиков, расстрелявший в прошлый вторник машину Разиэля Шеваха на одной из автострад в северной части Западного берега. От полученных ранений раввин, отец шести детей скончался в больнице.