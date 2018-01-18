Миллиардер Мердок получил травму спины в ходе отдыха на Карибах, пишут СМИ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Медиамагнат Руперт Мердок получил "серьезную" травму спины в результате инцидента на яхте у своего сына, пишет издание Vanity Fair со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в начале января, когда Мердок с семьей отдыхал на яхте на Карибах. Отмечается, что 86-летний миллиардер был доставлен в одну из больниц Лос-Анджелеса на вертолете. Там он пробыл несколько дней.

Конгломерат Walt Disney Company в декабре заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов. В распоряжение Disney перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky — 39% и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu. Сделка требует одобрения регуляторов.