СМИ сообщили о "неосведомленности" Трампа по ситуации с мигрантами в США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Шеф аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что некоторые предвыборные обещания президента Дональда Трампа по иммиграции были сделаны "по неосведомленности" — в частности, что обещанная Трампом стена на границе с Мексикой не будет построена, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Издание утверждает также, что Келли пообещал демократам защиту от депортации для нелегальных иммигрантов, попавших на территорию США в детском возрасте. Речь идет о почти 700 тысячах иммигрантов, которые записались в программу защиты от депортации.