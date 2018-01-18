Великобритания поддержит антитеррористическую операцию Франции в Мали

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости. Великобритания намерена поддержать французскую антитеррористическую миссию в Мали, как сообщает пресс-служба премьер-министра, правительство страны направит в Мали три военно-транспортных вертолета Chinook.

"Как ожидается, премьер-министр Тереза Мэй объявит об этом в рамках саммита Великобритания-Франция, который пройдет в Королевской военной академии Сандхёрст, где вместе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном обсудит тесное и широкое двустороннее сотрудничество", — говорится в заявлении Даунинг-стрит, поступившем в РИА Новости.

Предполагается, что вертолеты обеспечат организационную поддержку французским военным.

"Британские военнослужащие не будут вовлечены в боевые операции, но вертолеты Chinooks обеспечат дополнительную возможность для логистической поддержки и для того, чтобы спасти жизни, избежав необходимости направлять дополнительный наземный контингент", — отметили в пресс-службе.

Также, как ожидается, будет объявлено о сотрудничестве в обеспечении миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и об активизации британской поддержки французской операции BARKHANE, которая проводится с 1 августа 2014 года на территории стран Сахаро-Сахельского региона: Мавритании, Мали, Нигера, Чада и Буркина-Фасо.

Тридцать пятый британо-французский саммит пройдет в четверг, 18 января в 40 милях от Лондона. В рамках саммита Макрон и Мэй проведут ряд переговоров, темами которых, в основном, будет сотрудничество стран в сферах обороны и безопасности. Также стороны обсудят "полный спектр" двухсторонних вопросов, в том числе таких, как образование, наука и инновации.