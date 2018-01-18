В США вдохновились российским способом защиты от дронов террористов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вашингтону для защиты от террористических атак с помощью беспилотников следует использовать российский метод защиты, считает сотрудник Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт.

Специалист, изучающий технологии беспилотных летательных аппаратов, уверен, что теракты с использованием дронов, подобные атакам, которые пытались устроить боевики в Хмеймиме, станут происходить значительно чаще. Защититься от них, по мнению аналитика, поможет радиоэлектронная борьба (РЭБ).

"Россия уже говорит о еще большем усилении радиоэлектронной борьбы после сорванного теракта в Сирии", — сказал Бендетт в интервью журналу National Interest.

Также эксперт отметил, что для отслеживания и уничтожения дронов противника целесообразно полностью оснастить средствами РЭБ летательные аппараты, указав на пример российских ВКС, которые установили систему радиоэлектронной борьбы на многофункциональный беспилотник Орлан-10.

Издание пришло к выводу, что РЭБ может оказаться гораздо более экономичным способом борьбы с дронами, чем уничтожение их дорогими ракетами, например, AIM-120.

Восьмого января Минобороны России сообщило о срыве атаки дронов на российские объекты в Сирии. Шестого января десять беспилотников направлялись в Хмеймим и еще три — в Тартус для совершения налета. Все летательные аппараты удалось уничтожить без пострадавших и материального ущерба.

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