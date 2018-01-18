Макрон и Мэй проведут переговоры в рамках британо-французского саммита

ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости. Британо-французский саммит пройдет в четверг в 35-й раз в Королевской военной академии Сандхёрст, в 40 милях от Лондона. Как сообщает пресс-служба британского премьер-министра, в рамках саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и Тереза Мэй проведут ряд переговоров, главными темами которых, по традиции, будет сотрудничество стран в сферах обороны и безопасности.

"Сегодняшний саммит подчеркнет, что мы остаемся приверженными защите наших граждан и будем продолжать отстаивать наши ценности либеральных и демократических государств перед лицом любой угрозы, внутренней или внешней", — процитировала пресс-служба слова Мэй. По ее словам, Лондон по-прежнему стремится к тесным отношениям с Парижем и со всем Евросоюзом, несмотря на Brexit.

"Тесное сотрудничество между нашими странами в интересах и Великобритании, и Франции, и Европы – как сейчас, так и в будущем", — указала премьер-министр.

Как сообщает Даунинг-стрит, в саммите примут участие министры правительства с обеих сторон. Макрон в качестве президента Франции посетит Великобританию впервые, поэтому в этот раз помимо традиционных вопросов стороны планируют обсудить "полный спектр" двустороннего сотрудничества, в том числе такие аспекты, как образование, наука и инновации.

"Сотни тысяч граждан Великобритании проживают во Франции, а сотни тысяч граждан Франции избрали своим домом Великобританию. Торговый оборот двух стран составляет 71 миллиард фунтов стерлингов (около 100 миллиардов долларов США), что делает Францию третьим по величине торговым партнером Великобритании", — отметили в пресс-службе.

Вечером в четверг Мэй и Макрон отправятся на совместный ужин, а затем — на прием в музее Виктории и Альберта в центре Лондона.