Жители Афганистана наградили Трампа медалью "За храбрость", сообщили СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жители афганской провинции Логар наградили президента США Дональда Трампа золотой медалью "За храбрость" в связи с его недавней критикой в отношении Пакистана, сообщает телеканал Tolo News.

По словам старейшины местной общины, жители провинции и фермеры собрали не менее 700 долларов для изготовления медали, которая будет содержать около 15 граммов золота.

Отмечается, что медаль уже передана в посольство США. Американский посол в Афганистане Джон Басс пообещал вручить награду Трампу.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, и что "больше этого не будет".