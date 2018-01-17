Клинцевич назвал враждебными заявления НАТО о "российской агрессии"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия учитывает расширение НАТО у своих границ, в том числе, и при изменении своих командных структур, заявил РИА Новости в среду первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Россия, безусловно, учитывает такой фактор, как расширение НАТО у наших границ. Мы не можем это не учитывать, в том числе, в изменении наших командных структур", — сказал сенатор.

Ранее глава Военного комитета НАТО Петр Павел назвал действия России одной из главных причин адаптации командной структуры НАТО, окончательные решения об изменениях которой должны быть приняты в феврале. В декабре 2017 года министры обороны стран-членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры НАТО, который предполагает создание двух новых командований: командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

"Представители НАТО говорят об агрессивной сущности России, но любая страна, вокруг которой, как вокруг России, создаются районы дислоцирования ПРО, будет укреплять и повышать свою обороноспособность и безопасность", — заявил Клинцевич.

По его словам, заявление главы Военного комитета НАТО нельзя расценить иначе как враждебное.