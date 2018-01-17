Facebook продолжит расследование "российского вмешательства" в Brexit

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Социальная сеть Facebook продолжила расследование распространения ложных новостей перед референдумом по выходу Великобритании из ЕС, в том числе якобы вмешательства РФ в ход голосования, сообщил председатель комитета парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.

"Вы выразили точку зрения, что может существовать похожая скоординированная деятельность из России, которую мы пока не идентифицировали… Мы обдумали ваш запрос и можем подтвердить, что наша расследовательская группа сейчас проверяет, можем ли мы найти другие похожие кластеры, участвующие в скоординированной деятельности вокруг Brexit", — говорится в письме Facebook британскому правительству, скан которого Коллинз выложил в Twitter

Ранее СМИ сообщали, что британские парламентарии угрожали санкциями компаниям-владельцам социальных сетей Facebook и Twitter в случае отказа расширить сотрудничество по расследованию "вмешательства России" в ход референдума.

В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации. После проверки Facebook сообщила, что российские структуры потратили на рекламу в социальной сети, касающуюся британских пользователей в ходе голосования по Brexit, чуть меньше одного доллара. В свою очередь Twitter заявил об одной тысяче долларов, которую в указанный период потратил на рекламу российский телеканал RT.

Как сообщалось, парламентский комитет по делам культуры, СМИ и спорта запрашивал расширенную информацию о расследовании, однако представители соцсетей ограничились копией доклада, направленного в избирательную комиссию.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.