Facebook продолжит расследование "российского вмешательства" в Brexit

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Социальная сеть Facebook продолжила расследование распространения ложных новостей перед референдумом по выходу Великобритании из ЕС, в том числе якобы вмешательства РФ в ход голосования, сообщил председатель комитета парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что британские парламентарии угрожали санкциями компаниям-владельцам социальных сетей Facebook и Twitter в случае отказа расширить сотрудничество по расследованию "вмешательства России" в ход референдума.
В ноябре британская избирательная комиссия объявила о начале расследования источников финансирования кампании за выход Великобритании из ЕС Vote Leave. Владельцы популярных соцсетей получили письменные запросы относительно соответствующей информации. После проверки Facebook сообщила, что российские структуры потратили на рекламу в социальной сети, касающуюся британских пользователей в ходе голосования по Brexit, чуть меньше одного доллара. В свою очередь Twitter заявил об одной тысяче долларов, которую в указанный период потратил на рекламу российский телеканал RT.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.