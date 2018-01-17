Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП в стране

АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на три месяца, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания в среду.

Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Сочтено необходимым рекомендовать продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", — говорится в заявлении.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он пять раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.