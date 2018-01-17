Поклонская назвала Мосийчука "жалким шутом"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук является клоуном и жалким шутом, радующимся возможности напомнить о себе, заявила в среду РИА Новости депутат ГД Наталья Поклонская.

Ранее депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что обратился к директору российского государственного научного центра социальной и судебной психиатрии с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

"Вспоминаются точные слова Рамзана Ахматовича Кадырова, что вы "клоун и жалкий шут". Добавлю от себя: вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу, в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии, не стоит", — сказала Поклонская в ответ Мосийчуку.

"Развею надежды сразу, что, несмотря и на эту личную "трагедию", данный факт не предусмотрен законом как России, так и Украины в качестве смягчающих обстоятельств", — добавила она.

Поклонская также подчеркнула, что Мосийчуку придется ответить за все содеянное перед законом.

Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором попросила начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова. Согласно ее заявлению, они причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Депутат также обвиняет их в развязывании войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Генпрокуратура Украины в 2016 году возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат тогда назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрета в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Мосийчук в свою очередь является фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетов РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.